Вакцинация от коронавируса. Фото: Украинская правда

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Вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca приостановили Норвегия, Италия и Исландия из-за возможных побочных эффектов.

Ранее такое решение приняли в Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии, Дании и Нидерландах, передает Aftenposten.

Причиной для опасений стали две смерти после прививки препаратом AstraZeneca — в Австрии умерла медсестра в возрасте 49 лет, а в Дании 60-летняя женщина. В обоих случаях причиной смерти стал тромбоз, обе женщины получили прививки из одной партии 1 млн доз, которую отправили в целом в 17 стран ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) отметило, что предварительная проверка партии вакцины AstraZeneсa не показала, что именно она является причиной случаев образования тромбов у пациентов. Также сообщили, что сейчас польза от вакцины превышает возможные негативные риски.

В Италии после сообщений о серьезных побочных эффектах, наблюдавшихся при введении доз из партии вакцины AstraZeneca от COVID-19, решили ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны.

Исландское управления здравоохранения также приостановило вакцинацию препаратом от AstraZeneca.

Ранее два шведских регионы приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Причиной стали побочные эффекты у 100 из 400 привитых медиков в одном из регионов.

Кроме того, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ЮАР, поскольку препарат показал низкую эффективность против нового штамма коронавируса. Возрастные ограничения к этой вакцине также выдвинула Германия, однако впоследствии сняла их.

Напомним, вакцина Covishield стала камнем преткновения между Украиной и Израилем. Израиль пока не готов признавать вакцинацию препаратом Covishield, который является аналогом AstraZeneca, изготовленным на индийском заводе Serum Institute. В Израиле прививки осуществляются вакцинами Pfizer i Moderna.