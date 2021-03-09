Израиль не признает украинские прививки вакциной Covishield

В Украине продолжается вакцинация населения препаратом Covishield, фото: Владимир Зеленский

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля и проводится индийской вакциной Covishield. Эта вакцина стала камнем преткновения между Украиной и Израилем в вопросе взаимного признания паспортов вакцинации для туристических путешествий.

Дело в том, что Израиль пока не готов признавать вакцинацию препаратом Covishield. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

Отмечается, что 8 марта состоялись переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации между Украиной и Израилем.

У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается согласовывать, — отметил Корнийчук.

В Израиле прививки осуществляется вакцинами Pfizer i Moderna. Недавно был привит миллионный пациент из всего девятимиллионного населения страны.

С 8 березня Израиль разрешает въезд отдельным категориям иностранцев. Чтобы попасть на территорию этой страны, нужно будет заполнить специальную онлайн-анкету, которую будут рассматривать комиссии при МВД или МИДе Израиля.

Также нужно будет иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до въезда, еще один тест нужно будет сделать по прибытии в Израиль. Кроме того, нужно иметь действующий страховой полис с покрытием на коронавирус.

Поскольку Украины и Израиль не договорились о взаимном признании паспортов вакцинации, соответствующие ограничения будут распространяться и на тех граждан Украины, кто привился препаратом Covishield.

Пресс-служба посольства Украины в Израиле впоследствии отметила, что инициатором соответствующих переговоров является израильская сторона, в частности, из-за заинтересованности в обеспечении ежигодного паломничества хасидов в Умань.

Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителей. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются, — отмечается в сообщении, опубликованном сегодня, 9 марта, на странице посольства в социальной сети Фейсбук.

Напомним, в США решили несколько ослабить карантин для тех людей, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.