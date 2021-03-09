Ізраїль не визнає українські щеплення вакциною Covishield

В Україні триває вакцинація населення препаратом Covishield, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n151468-izrayil-ne-vyznaie-ukrayinski-scheplennya-vakcynou-covishield.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого і здійснюється індійською вакциною Covishield. Ця вакцина стала каменем спотикання між Україною та Ізраїлем у питанні взаємного визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей.

Річ у тім, що Ізраїль поки не готовий визнавати вакцинацію препаратом Covishield. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

Зазначається, що 8 березня відбулися переговори щодо взаємного визнання паспортів вакцинації між Україною та Ізраїлем.

У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається погоджувати, — зазначив Корнійчук.

В Ізраїлі щеплення здійснюється вакцинами Pfizer i Moderna. Нещодавно було щеплено п’ятимільйонного пацієнта із загалом дев’ятимільйонного населення країни.

З 8 березня Ізраїль дозволяє в’їзд окремим категоріям іноземців. Щоб потрапити на територію цієї країни, потрібно буде заповнити спеціальну онлайн-анкету, яку розглядатимуть комісії при МВС або МЗС Ізраїлю.

Також потрібно буде мати негативний ПЦР-тест на коронавірус, зроблений за 72 години до в’їзду, ще один тест потрібно буде зробити після прибуття до Ізраїлю. Крім того, потрібно мати діючий страховий поліс з покриттям на коронавірус.

Оскільки Україна та Ізраїль не домовилися про взаємне визнання паспортів вакцинації, відповідні обмеження поширюватимуться і на тих громадян України, хто щепився препаратом Covishield.

Прес-служба посольства України в Ізраїлі згодом зазначила, що ініціатором відповідних переговорів є ізраїльска сторона, зокрема, через зацікавленість у забезпеченні щорічного паломництва хасидів до Умані.

Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Мова йде про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають, — зазначається у повідомленні, опублікованому сьогодні, 9 березня, на сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, у США вирішили дещо послабити карантинні обмеження для тих осіб, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.