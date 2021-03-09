Щепленим від коронавірусу у США дозволили не дотримуватися соціальної дистанції

У США триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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У США людям, які отримали повний курс щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19, дещо пом’якшили карантинні обмеження.

Такі особи зможуть без масок і без необхідності дотримання соціальної дистанції перебувати в приміщенні з іншими вакцинованими, але їм слід уникати необов’язкових подорожей і продовжувати носити маски на вулиці, повідомляє агентство Reuters.

Також вони зможуть перебувати у приміщенні із невакцинованими членами родини, якщо вони не перебувають у групі ризику.

Крім того, такі особи можуть не робити тестів і не проходити карантин після спілкування із хворими на коронавірус, крім випадків, коли з’явилися очевидні симптоми COVID-19.

В американському центрі з контролю та запобігання хворобам (CDC) вважають, що імунітет є через два тижні після щеплення.

Наразі вже 30 млн американців пройшли повний курс вакцинації, що становить 9,2% від загальної чисельності населення країни. Ще 58,9 млн дорослих жителів країни отримали хоча б одну дозу вакцини.

Повністю щепленими вважаються особи, які отримали дві дози вакцин Pfizer чи Moderna, або одну дозу вакцини Johnson&Johnson.

Ми все ще переживаємо серйозну пандемію, і все ще понад 90% нашого населення не щеплені повністю, — наголошують у CDC. — Тому кожному, вакцинованому чи ні, слід продовжувати уникати середніх і великих зібрань людей, а також неважливих подорожей.



У відомстві додають, що зі зростанням кількості щеплених обмеження для таких осіб продовжать пом’якшуватися.

Нагадаємо, у Держдепі США нещодавно назвали російські ЗМІ, пов’язані з розповсюдженням фейків про COVID-вакцини Pfizer і Moderna.