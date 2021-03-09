Через глобальне потепління розпочнеться вимирання людей. Фото: nato.int

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Через глобальні зміни клімату люди в тропіках можуть почати вимирати, з’ясували американські вчені з Прінстонського університету.

Для досягнення критичної для виживання позначки залишилося всього лише 1,5°C, після чого розпочнеться тотальне вимирання, повідомляє Nature Geoscience.

Першою ознакою наближення колапсу буде загальне погіршення стану людей, зниження їх працездатності та часті сонячні удари, далі можуть виникнути летальні випадки.

Дослідження показало, що через тривалу кліматичну кризу неминуча масова загибель людей, тварин і рослин. Третина всіх видів рослин і тварин може зникнути вже через 50 років.

При високій температурі й вологості, що характерно для тропічних регіонів, межі адаптації людського тіла будуть досягнуті швидше.

Критичним значенням при 100% вологості вважається 35 °C — нагрівшись вище цієї температури, шкіра не встигає втрачати тепло.

Навіть якщо у людини є необмежений запас питної води, тривалий час подібні умови без наслідків для організму вона пережити не може.

І якщо на перших порах це позначиться лише на працездатності людей, то надалі хронічний перегрів буде призводити до смертей.

У довгостроковій перспективі часті теплові удари загрожують серйозними порушеннями діяльності серцево-судинної, нервової та дихальної систем організму.

Раніше ми повідомляли, що зміни клімату в майбутньому спричинять нерівномірне зміщення поясу тропічних дощів — вузької смуги сильних опадів поблизу екватора. Це може загрожувати продовольчій безпеці мільярдів людей.