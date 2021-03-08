Дату смерті усього живого на Землі вирахували в NASA. Фото: in-space.ru

https://racurs.ua/ua/n151427-datu-smerti-usogo-jyvogo-na-zemli-vyrahuvaly-v-nasa.html

Ракурс

Дату смерті усього живого на планеті Земля спрогнозували науковці NASA.

Дослідники розрахували час, коли сонячна радіація повністю знищить атмосферу Землі. Вчені провели комп’ютерне моделювання, враховуючи сотні і навіть тисячі різних умов розвитку життя на Землі. Цю модель запускали понад 400 тис. разів, що дозволяє науковцям із упевненістю говорити про отримані результати. Про це 8 березня повідомляє ресурс 4PDA.

Вчені пояснюють, що дезоксигенація — це неминучий наслідок збільшення сонячних потоків. При цьому точний час цього процесу модулюється обмінним потоком відновлювальної енергії між мантією і системою океан-атмосфера-кора. Підрахунки показують, що останній день Землі настане приблизно в 1 000 002 021 році. Більш точної дати немає, але дослідники радять найти людям нову планету заздалегідь.

При цьому дослідники не виключають, що терміни можуть зрушити в бік зменшення, оскільки адже внаслідок діяльності людини вже зараз відбуваються процеси, яких не було останні 2,5 млрд років.

Нагадаємо, дослідники Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США хочуть шукати позаземні цивілізації за запахом.