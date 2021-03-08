Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дату смерті усього живого на Землі вирахували в NASA. Фото: in-space.ru

Дату смерті усього живого на Землі вирахували в NASA

8 бер 2021, 11:15
999

Дату смерті усього живого на планеті Земля спрогнозували науковці NASA.

Дослідники розрахували час, коли сонячна радіація повністю знищить атмосферу Землі. Вчені провели комп’ютерне моделювання, враховуючи сотні і навіть тисячі різних умов розвитку життя на Землі. Цю модель запускали понад 400 тис. разів, що дозволяє науковцям із упевненістю говорити про отримані результати. Про це 8 березня повідомляє ресурс 4PDA.

Вчені пояснюють, що дезоксигенація — це неминучий наслідок збільшення сонячних потоків. При цьому точний час цього процесу модулюється обмінним потоком відновлювальної енергії між мантією і системою океан-атмосфера-кора. Підрахунки показують, що останній день Землі настане приблизно в 1 000 002 021 році. Більш точної дати немає, але дослідники радять найти людям нову планету заздалегідь.


При цьому дослідники не виключають, що терміни можуть зрушити в бік зменшення, оскільки адже внаслідок діяльності людини вже зараз відбуваються процеси, яких не було останні 2,5 млрд років.

Нагадаємо, дослідники Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США хочуть шукати позаземні цивілізації за запахом.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів