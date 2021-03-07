У NASA розповіли, коли відправлять першу жінку на Місяць

NASA планує відправити на Місяць першу жінку в найближчі 10 років

https://racurs.ua/ua/n151395-u-nasa-rozpovily-koly-vidpravlyat-pershu-jinku-na-misyac.html

Ракурс

NASA планує відправити на Місяць першу жінку у цьому десятилітті — в межах програми «Артеміда», названої на честь міфологічної сестри-близнюка грецького бога Аполлона.

Планується, що астронавтами цієї програми стануть дев’ять чоловіків та дев’ять жінок. Про це в інтерв’ю виданню CBS News повідомила керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.

Вона зазначає, що повернення на Місяць обіцяє цінні знання.

Нам є чому повчитися. Ми все ще вчимося на зразках, які були доставлені під час програми «Аполлон», — наголосила Блеквелл-Томпсон.

Зазначається, ця програма могла бути реалізована раніше, проте зазнала значних затримок та перевитрат.

На думку колишнього «номера 2» у NASA Лорі Гарвер, цих проблем можна було б уникнути, якби Конгрес США дозволив агентству більше покладатися на приватні космічні компанії замість дорогих державних контрактів.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року учені встановили, що рівень радіації на поверхні Місяця є небезпечним для людей.