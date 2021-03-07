У NASA розповіли, коли відправлять першу жінку на Місяць

У NASA розповіли, коли відправлять першу жінку на Місяцьhttps://racurs.ua/ua/n151395-u-nasa-rozpovily-koly-vidpravlyat-pershu-jinku-na-misyac.htmlРакурс
NASA планує відправити на Місяць першу жінку у цьому десятилітті — в межах програми «Артеміда», названої на честь міфологічної сестри-близнюка грецького бога Аполлона.
Планується, що астронавтами цієї програми стануть дев’ять чоловіків та дев’ять жінок. Про це в інтерв’ю виданню CBS News повідомила керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.
Вона зазначає, що повернення на Місяць обіцяє цінні знання.
Нам є чому повчитися. Ми все ще вчимося на зразках, які були доставлені під час програми «Аполлон», — наголосила Блеквелл-Томпсон.
Зазначається, ця програма могла бути реалізована раніше, проте зазнала значних затримок та перевитрат.
На думку колишнього «номера 2» у NASA Лорі Гарвер, цих проблем можна було б уникнути, якби Конгрес США дозволив агентству більше покладатися на приватні космічні компанії замість дорогих державних контрактів.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року учені встановили, що рівень радіації на поверхні Місяця є небезпечним для людей.