В NASA рассказали, когда отправят первую женщину на Луну

В NASA рассказали, когда отправят первую женщину на Лунуhttps://racurs.ua/n151395-v-nasa-rasskazali-kogda-otpravyat-pervuu-jenschinu-na-lunu.htmlРакурс
NASA планирует отправить на Луну первую женщину в этом десятилетии — в рамках программы «Артемида», названной в честь мифологической сестры близнеца греческого бога Аполлона.
Планируется, что астронавтами этой программы станут девять мужчин и девять женщин. Об этом в интервью изданию CBS News сообщила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.
Она отмечает, что возвращение на Луну обещает ценные знания.
Нам есть чему поучиться. Мы все еще учимся на образцах, которые были доставлены во время программы «Аполлон», — подчеркнула Блэквелл-Томпсон.
Отмечается, эта программа могла быть реализована ранее, однако подверглась значительным задержкам и перерасходам.
По мнению бывшего «номера 2» в NASA Лори Гарвер, этих проблем можно было бы избежать, если бы Конгресс США разрешил агентству больше полагаться на частные космические компании вместо дорогостоящих государственных контрактов.
Напомним, в конце 2020 года ученые установили, что уровень радиации на поверхности Луны является опасным для людей.