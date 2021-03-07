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NASA планирует отправить на Луну первую женщину в ближайшие 10 лет

В NASA рассказали, когда отправят первую женщину на Луну

7 мар 2021, 08:21
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NASA планирует отправить на Луну первую женщину в этом десятилетии — в рамках программы «Артемида», названной в честь мифологической сестры близнеца греческого бога Аполлона.

Планируется, что астронавтами этой программы станут девять мужчин и девять женщин. Об этом в интервью изданию CBS News сообщила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Она отмечает, что возвращение на Луну обещает ценные знания.

Нам есть чему поучиться. Мы все еще учимся на образцах, которые были доставлены во время программы «Аполлон», — подчеркнула Блэквелл-Томпсон.

Отмечается, эта программа могла быть реализована ранее, однако подверглась значительным задержкам и перерасходам.


По мнению бывшего «номера 2» в NASA Лори Гарвер, этих проблем можно было бы избежать, если бы Конгресс США разрешил агентству больше полагаться на частные космические компании вместо дорогостоящих государственных контрактов.

Напомним, в конце 2020 года ученые установили, что уровень радиации на поверхности Луны является опасным для людей.


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