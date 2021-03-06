Марина Бех-Романчук. Фото: Спорт24

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Ракурс

Марина Бех-Романчук, украинская легкоатлетка, победила на Чемпионате Европы.

Украинка на соревнованиях в польском городе Торунь заняла 1-е место в прыжках в длину с лучшим результат в мире. В заключительной шестой попытке Бех-Романчук прыгнула на 6.92 м и таким образом показала лучший результат сезона во всем мире. Такие результаты позволили украинке получить золотую медаль. Это первое «золото» Украины на этом турнире. Об этом сообщалось в трансляции спортивного мероприятия.

Соперница украинки последних лет Малайка Михамбо из Германии стала серебряным призером с результатом 6.88 м.

Напомним, в сентябре 2020 года украинка Марина Бех-Романчук выиграла престижные спортивные соревнования в Германии. На «Олимпийском» стадионе в Берлине она обновила лучший личный результат в сезоне — 6,87 м.