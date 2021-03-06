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День детского телевидения отмечают 7 марта. Фото: sich.zp.ua
7 марта отмечают День быть услышанным и День детского телевиденияhttps://racurs.ua/n151393-7-marta-otmechaut-den-byt-uslyshannym-i-den-detskogo-televideniya.htmlРакурс
7 марта православные отмечают День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Наши предки верили, что в этот день нельзя ничего начинать, поскольку это предвещает неудачу. Также не стоит давать каких-то обещаний, потому что их будет трудно выполнить.
Существовало поверье, если женщина увидит первую ласточку, ей надо умыться молоком. Считалось, что позволит сохранить молодость и красоту.
Народные приметы на 7 марта:
- Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся — к потеплению.
- На безоблачном небе видно ясное солнце — погода изменится.
- Рассвет светло-розовый или золотистый — погода будет хорошей.
В мире 7 марта отмечают Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Праздничную дату объявили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 года. С тех пор каждый год все ведущие теле-и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам.
Также в этот день в мире отмечают День быть услышанным, День учителя в Албании и День детей в Новой Зеландии. Также 7 марта отмечается День дудла. Как известно, doodle-своеобразные рисунки по случаю знаменательных событий. Например, в 2004 году Doodle Day стал всемирной мерой по сбору средств на исследования и поддержку эпилепсии.
7 марта в истории:
- 1573 год — Иван Федоров основал во Львове первую в Украине типографию.
- 1876 год — американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на телефон.
- 1933 год — в США придумали игру «Монополия».
- 1987 год — Майк Тайсон стал чемпионом по версии WBA.
Напомним, 6 марта — Европейский день праведников. В этот день вспоминали тех, кто противостоял преступлениям против человечности и тоталитаризма в XX и XXI ст. Эта памятная дата чтит тех, кто всегда был готов помогать, спасать людей, бороться за справедливость и действовать в защиту правды.
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