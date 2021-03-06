День детского телевидения отмечают 7 марта. Фото: sich.zp.ua

https://racurs.ua/n151393-7-marta-otmechaut-den-byt-uslyshannym-i-den-detskogo-televideniya.html

Ракурс

7 марта православные отмечают День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Наши предки верили, что в этот день нельзя ничего начинать, поскольку это предвещает неудачу. Также не стоит давать каких-то обещаний, потому что их будет трудно выполнить.

Существовало поверье, если женщина увидит первую ласточку, ей надо умыться молоком. Считалось, что позволит сохранить молодость и красоту.

Народные приметы на 7 марта:

Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся — к потеплению.

На безоблачном небе видно ясное солнце — погода изменится.

Рассвет светло-розовый или золотистый — погода будет хорошей.

В мире 7 марта отмечают Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Праздничную дату объявили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 года. С тех пор каждый год все ведущие теле-и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам.

Также в этот день в мире отмечают День быть услышанным, День учителя в Албании и День детей в Новой Зеландии. Также 7 марта отмечается День дудла. Как известно, doodle-своеобразные рисунки по случаю знаменательных событий. Например, в 2004 году Doodle Day стал всемирной мерой по сбору средств на исследования и поддержку эпилепсии.

7 марта в истории:

1573 год — Иван Федоров основал во Львове первую в Украине типографию.

1876 год — американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на телефон.

1933 год — в США придумали игру «Монополия».

1987 год — Майк Тайсон стал чемпионом по версии WBA.

Напомним, 6 марта — Европейский день праведников. В этот день вспоминали тех, кто противостоял преступлениям против человечности и тоталитаризма в XX и XXI ст. Эта памятная дата чтит тех, кто всегда был готов помогать, спасать людей, бороться за справедливость и действовать в защиту правды.