День дитячого телебачення відзначають 7 березня. Фото: sich.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n151393-7-bereznya-vidznachaut-den-buty-pochutym-ta-den-dytyachogo-telebachennya.html

Ракурс

7 березня православні відзначають День пам’яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Наші предки вірили, що цього дня не можна нічого починати, оскільки це віщує невдачу. Також не варто давати якихось обіцянок, бо їх буде важко виконати.

Існувало повір’я, якщо жінка побачить першу ластівку, їй треба вмитися молоком. Вважалося, що дозволить зберегти молодість і красу.

Народні прикмети на 7 березня:

Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають — до потепління.

На безхмарному небі видно ясне сонце — погода зміниться.

Світанок світло-рожевий або золотистий — погода буде хорошою.

У світі 7 березня відзначають Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Святкову дату оголосили представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Канні у квітні 1994 року. Відтоді щороку всі провідні теле-та радіокомпанії світу надають ефір дітям та дитячим передачам.

Також цього дня у світі відзначають День бути почутим, День вчителя в Албанії та День дітей в Новій Зеландії. Також 7 березня відзначається День дудла. Як відомо, doodle — своєрідні малюнки з нагоди знаменних подій. Наприклад, у 2004 році Doodle Day став всесвітнім заходом зі збору коштів на дослідження і підтримку епілепсії.

7 березня в історії:

1573 рік — Іван Федоров заснував у Львові першу в Україні друкарню.

1876 рік — американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон.

1933 рік — в США вигадали гру «Монополія».

1987 рік — Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.

Нагадаємо, 6 березня — Європейський день праведників. Цього дня згадували тих, хто протистояв злочинам проти людяності і тоталітаризму у XX і XXI ст. Ця пам’ятна дата вшановує тих, хто завжди був готовий допомагати, рятувати людей, боротися за справедливість та діяти на захист правди.