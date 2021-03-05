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Ракурс
День преподобного Тимофея отмечают 6 марта, фото: Тернопольская епархия ПЦУ

6 марта отмечают День преподобного Тимофея и Европейский день праведников

5 мар 2021, 22:03
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6 марта проводится Европейский день праведников. В этот день вспоминают тех, кто противостоял преступлениям против человечности и тоталитаризма в XX и XXI веках. Эта памятная дата чтит тех, кто всегда был готов помогать, спасать людей, бороться за справедливость и действовать в защиту правды.

Также на эту дату приходится годовщина принятия закона «О Государственном Гимне Украины» — Верховная Рада проголосовала за него 6 марта 2003 года.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Тимофея, отшельника в Символах, который жил в VIII веке.

Об этом святого до наших дней дошло очень мало свидетельств. Он с юных лет трудился в монастыре в месте под названием «Символы» в Малой Азии. Считается, что Тимофей окончательно преодолел в себе плоть, стал далеким от страстей и отличался духовной совершенством. Также считается, что по его молитвам происходило много чудес.

В 2021 году на 6 марта приходится поминальная суббота — день особого поминовения усопших, во время которого совершаются молитвы за умерших близких людей.


В народе считалось, что в этот день начинают просыпаться и осуществлять свои страшные дела те нечистые силы, которые зимой находились в спячке.

Народные приметы:

  • если в этот день дует северный ветер — вскоре потеплеет;
  • если в лесу встречаются зайцы белого цвета — следует ожидать снега.

Источник: Ракурс


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