День преподобного Тимофія відзначають 6 березня, фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

https://racurs.ua/ua/n151368-6-bereznya-vidznachaut-den-prepodobnogo-tymofiya-ta-ievropeyskyy-den-pravednykiv.html

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6 березня проводиться Європейський день праведників. У цей день згадують тих, хто протистояв злочинам проти людяності і тоталітаризму у XX і XXI століттях. Ця пам’ятна дата вшановує тих, хто завжди був готовий допомагати, рятувати людей, боротися за справедливість та діяти на захист правди.

Також на цю дату припадає річниця ухвалення закону «Про Державний Гімн України» — Верховна Рада проголосувала за нього 6 березня 2003 року.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Тимофія, пустельника у Символах, який жив у VIII столітті.

Про цього святого до наших днів дійшло дуже мало свідчень. Він з юних років трудився у монастирі в місці з назвою «Символи» у Малій Азії. Вважається, що Тимофій остаточно подолав у собі плоть, став далеким від пристрастей і вирізнявся духовною досконалістю. Також вважається, що за його молитвами відбувалося багато чудес.

У 2021 році на 6 березня припадає поминальна субота — день особливого поминання покійних, під час якого здійснюються молитви за померлих близьких людей.

У народі вважалося, що цього дня починають прокидатися і здійснювати свої страшні справи ті нечисті сили, які зимою перебували у сплячці.

Народні прикмети: