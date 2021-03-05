Один из подсакционных «телеканалов Медведчука» заявил о блокировании на YouTube

Телеканал NewsOne заявил о блокировании на YouTube, фото: YouTube

https://racurs.ua/n151367-odin-iz-podsakcionnyh-telekanalov-medvedchuka-zayavil-o-blokirovanii-na-youtube.html

Ракурс

«112 Украина», один из телеканалов из орбиты пророссийского политика Виктора Медведчука, попавших в Украине под введенные СНБО санкции, заявил о блокировании на популярном видеосервисе YouTube.

Сообщение об этом размещено на странице в Telegram другого подсакционного телеканала — NewsOne.

В сообщении утверждается, что YouTube не выдержал «колоссального давления» со стороны украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского, в связи с чем онлайн-трансляция телеканала была заблокирована.

Нынешняя власть, стремительно теряя свой рейтинг из-за катастрофического падения экономики и социальной сферы, всячески пытается уничтожить СМИ, которые осмеливаются говорить правду, а не устраивать «теплые ванны» президенту и его окружению, — говорится в заявлении.



Санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik Зеленский ввел своим указом 2 февраля.

Напомним, в Министерстве культуры в начале февраля заявляли, что обратятся в администрацию YouTube с просьбой закрыть страницы подсакционных телеканалов.