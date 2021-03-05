Один з підсанкційних «телеканалів Медведчука» заявив про блокування на YouTube

Телеканал NewsOne заявив про блокування на YouTube, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n151367-odyn-z-pidsankciynyh-telekanaliv-medvedchuka-zayavyv-pro-blokuvannya-na-youtube.html

Ракурс

«112 Україна», один з телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука, котрі в Україні потрапили під запроваджені РНБО санкції, заявив про блокування на популярному відеосервісі YouTube.

Повідомлення про це розміщено на сторінці у Telegram іншого підсанкційного телеканалу — NewsOne.

В повідомленні стверджується, що YouTube не витримав «колосального тиску» з боку української влади, зокрема президента Володимира Зеленського, у зв’язку з чим онлайн-трансляція телеканалу була заблокована.

Нинішня влада, стрімко втрачаючи свій рейтинг через катастрофічне падіння економіки і соціальної сфери, всіляко намагається знищити ЗМІ, які насмілюються говорити правду, а не влаштовувати «теплі ванни» президенту та його оточенню, — йдеться в заяві.



Санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik Зеленський запровадив своїм указом 2 лютого.

Нагадаємо, у Міністерстві культури на початку лютого заявляли, що звернуться до адміністрації YouTube з проханням закрити сторінки підсанкційних телеканалів.