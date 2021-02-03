В Україні запровадили санкції проти низки телеканалів, фото: «Лучшие VPN-сервисы»

https://racurs.ua/ua/n149908-zablokuvaty-telekanaly-medvedchuka-na-youtube-prosytyme-minkult.html

Ракурс

Міністерство культури України направить до компанії YouTube рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти телеканалів «NewsOne», «ZIK», «112 Україна», котрі юридично належать «правій руці» Віктора Медведчука — нардепу Тарасу Козаку.

Цим листом відомство проситиме закрити сторінки вказаних ЗМІ на відеосервісі YouTube. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами міністра, ці телеканали представляють інформаційну загрозу національній безпеці України зокрема і у формі інтернет-трансляції, оскільки є не ЗМІ, а «частиною пропагандистської війни Росії проти України».

«YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений — популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент, — додав Ткаченко.



2 січня президент України Володимир Зеленський на виконання відповідного рішення РНБО запровадив санкції проти Козака, в результаті яких була заблокована діяльність кількох телеканалів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Козак потрапив під санкції через причетність до схем поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.