Козак підпав під санкції через схеми з поставками вугілля з ОРДЛО

Козак. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n149875-kozak-pidpav-pid-sankciyi-cherez-shemy-z-postavkamy-vugillya-z-ordlo.html

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Тарас Козак, власник заблокованих телеканалів Newsone, ZIK та 112 Україна, підпав під санкції після розслідування українських спецслужб. Вони встановили, що Козак причетний до схем з поставками вугілля з окупованих територій, що сприяє фінансуванню тероризму.

Таким чином нардеп від ОПЗЖ потрапив під дію закону про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє ZN. UA з посиланням на джерела в СБУ і Офісі президента

Повідомляється, що засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій не проводилося в традиційній формі. У цьому випадку був вказаний час, коли кожен з членів РНБО мав прийти на четвертий поверх Банкової, щоб поставити чи не поставити свій підпис під рішенням про введення санкцій проти Козака. Бланки з підписами приймав і збирав секретар РНБО Олексій Данілов.

Зауважимо, що рішення про накладення санкцій на Тараса Козака не було пов’язаним з телефонною розмовою міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з держсекретарем США Тоні Блінкеном, яка відбулася вчора, 2 лютого.

Відомо, що впродовж січня президент України Володимир Зеленський двічі збирав силовиків та аналітиків для обговорення питання, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука, який веде в країні антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти «правої руки» проросійського політика Віктора Медведчука — нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака на п’ять років. Йому юридично належать телеканали Newsone, 112 та ZIK.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження або припинення транзиту ресурсів, польотів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.