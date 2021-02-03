Козак попал под санкции из-за схем с поставками угля из ОРДЛО

Козак. Фото: Лига

https://racurs.ua/n149875-kozak-popal-pod-sankcii-iz-za-shem-s-postavkami-uglya-iz-ordlo.html

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Тарас Козак, владелец заблокированных телеканалов Newsone, ZIK и 112 Украина, подпал под санкции после расследования украинских спецслужб. Они установили, что Козак причастен к схемам с поставками угля с оккупированных территорий, что способствует финансированию терроризма.

Таким образом нардеп от ОПЗЖ попал под действие закона об отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и Офисе президента.

Сообщается, что заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций не проводилось в традиционной форме. В этом случае было указано время, когда каждый из членов СНБО должен был прийти на четвертый этаж Банковой, чтобы поставить или не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отметим, что решение о наложении санкций на Тараса Козака не было связанно с телефонным разговором министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном, который состоялся вчера, 2 февраля.

Известно, что в течение января президент Украины Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, который ведет в стране антиукраинскую деятельность.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский ввел санкции против «правой руки» пророссийского политика Виктора Медведчука — нардепа Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака на пять лет.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.