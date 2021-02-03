«Пропагандистов закрыли» и «наступление на свободу слова» — реакция на блокирование каналов Медведчука

https://racurs.ua/n149874-propagandistov-zakryli-i-nastuplenie-na-svobodu-slova-reakciya-na-blokirovanie-kanalov.html

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Санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которые 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны, возбудили общество и политиков.

Под санкции попали каналы «112 Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.

Члены СНБО поддержали санкции против соратника и каналов Виктора Медведчука в письменной форме без обсуждения, Зеленский свою позицию им не высказывал, сообщила «Украинская правда».

Основанием для санкций против Козака якобы стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что не поддержал санкции против каналов Виктора Медведчука.

Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов — санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они, — сказал Разумков «Бабелю».

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» своевременным и логичным. В своем Телеграм-канале он заявил, что решение СНБО «давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества».

Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля, но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций, — написал Ткаченко.

Он уверен, что в Москве уже готовят методички о «наступлении на свободу слова в Украине» и «уничтожении свободной прессы». Ткаченко считает, что «эти телеканалы — не обычные телевизионные вещатели», а «по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно речи не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля».

В Центре противодействия коррупции поддержали решение СНБО и Зеленского по поводу санкций для медиа-холдинга Медведчука.

Правильное и сильное решение, которое упрощает задачу добиться усиления аналогичных западных санкций. Подсанкционный Медведчук избегал их разрушительных последствий из-за прокси Козака и жены, на которую записал 98 компаний. Теперь надо так же обрубать влияние России на государственные учреждения — судебную систему в первую очередь (ВСП и ОАСК, например), — говорится в заявлении ЦПК.

Блогер Сергей Стерненко не исключает, что решение о санкциях могло быть «банальным политическим торгом.

ОАСК еще может снести эти санкции, если не снести сам ОАСК, — напомнил Стерненко.

Председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко раскритиковал санкции против Козака.

Он назвал их «наступлением на свободу слова». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов — это чрезвычайная ситуация. Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона! Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов права на профессию — это наступление на свободу слова, — заявил Томиленко.

НСЖУ сообщит о «чрезвычайной ситуации» в Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Сами же телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK выступили с совместным заявлением и призвали Зеленского «заниматься делом».

В Офисе президента сказали, что санкции — «это не о свободе слова, а о противодействии фейкам». Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что санкции — закономерный ответ на «ежедневные информационные и пропагандистские атаки на государство со стороны тех, кто играет в чужие интересы и в чужую игру».

Юрист Андрей Портнов, который часто выступал на закрытых властями каналах, в ночь на 3 февраля сообщил, что «связался с юристами телеканалов и предоставит консультационную поддержку».

Будет гражданский раскол между теми, кто поддержал это решение и теми, кто поддерживает каналы. Это закончится поражением власти, — заявил Портнов в эфире канала «112 Украина».

В чате «слуг народа» основная масса поддержала закрытие телеканалов ZIK, NewsOne и 112. Там считают, что «на очереди Анатолий Шарий». Поддержали решение СНБО, в частности, нардепы Тищенко, Мезенцева, Безуглая.

Собеседник канала журналиста Павловского заявил, что «слуги народа» якобы хотят утром первыми блокировать трибуну, чтобы она была под их контролем.