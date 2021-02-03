В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n149873-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-bolee-10-tys-chelovek-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, одолели 10 тыс. 101 человек, умерли 165 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Всего за сутки зафиксированы 3 тыс. 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 156 детей и 186 медиков.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 159 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 158,6 тыс. человек.

За сутки проведены более 43,6 тыс. тестирований на коронавирус.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве — 330;

Ивано-Франковской области — 298;

Харьковской области — 230;

Запорожской области — 211;

Полтавской области — 192.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 227 тыс. 164 человека;

выздоровели 1 млн 45 тыс. 473 пациента;

умерли 23 тыс. 89 больных.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, как в Украине будет проходить вакцинация от коронавируса.