Коронавирус в Украине — за сутки выздоровели более 10 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149873-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-bolee-10-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, одолели 10 тыс. 101 человек, умерли 165 больных.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Всего за сутки зафиксированы 3 тыс. 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 156 детей и 186 медиков.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 159 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 158,6 тыс. человек.
За сутки проведены более 43,6 тыс. тестирований на коронавирус.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах Украины:
- Киеве — 330;
- Ивано-Франковской области — 298;
- Харьковской области — 230;
- Запорожской области — 211;
- Полтавской области — 192.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 млн 227 тыс. 164 человека;
- выздоровели 1 млн 45 тыс. 473 пациента;
- умерли 23 тыс. 89 больных.
Напомним, в Минздраве недавно рассказали, как в Украине будет проходить вакцинация от коронавируса.