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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки выздоровели более 10 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

3 фев 2021, 09:33
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 февраля, одолели 10 тыс. 101 человек, умерли 165 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Всего за сутки зафиксированы 3 тыс. 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 156 детей и 186 медиков.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 159 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 158,6 тыс. человек.

За сутки проведены более 43,6 тыс. тестирований на коронавирус.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Киеве — 330;
  • Ивано-Франковской области — 298;
  • Харьковской области — 230;
  • Запорожской области — 211;
  • Полтавской области — 192.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 227 тыс. 164 человека;
  • выздоровели 1 млн 45 тыс. 473 пациента;
  • умерли 23 тыс. 89 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, как в Украине будет проходить вакцинация от коронавируса.

Источник: Ракурс


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