В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149873-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujaly-ponad-10-tys-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 2 лютого, подолали 10 тис. 101 особа, померли 165 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом за добу зафіксовано 3 тис. 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 156 дітей та 186 медиків.

Госпіталізували за добу 2 тис. 159 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 158,6 тис. осіб.

За добу здійснено понад 43,6 тис. тестувань на коронавірус.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в таких регіонах України:

Києві — 330;

Івано-Франківській області — 298;

Харківській області — 230;

Запорізькій області — 211;

Полтавській області — 192.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 227 тис. 164 особи;

одужали 1 млн 45 тис. 473 пацієнти;

померли 23 тис. 89 хворих.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, як в Україні відбуватиметься вакцинація від коронавірусу.