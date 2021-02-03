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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні — за добу одужали понад 10 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149873-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujaly-ponad-10-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 2 лютого, подолали 10 тис. 101 особа, померли 165 хворих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Загалом за добу зафіксовано 3 тис. 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 156 дітей та 186 медиків.
Госпіталізували за добу 2 тис. 159 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 158,6 тис. осіб.
За добу здійснено понад 43,6 тис. тестувань на коронавірус.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в таких регіонах України:
- Києві — 330;
- Івано-Франківській області — 298;
- Харківській області — 230;
- Запорізькій області — 211;
- Полтавській області — 192.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 227 тис. 164 особи;
- одужали 1 млн 45 тис. 473 пацієнти;
- померли 23 тис. 89 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, як в Україні відбуватиметься вакцинація від коронавірусу.
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