В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні, згідно з даними офіційної статистики, йде на спад, проте розслаблятися не потрібно.

Про це авторитетний український лікар-інфекціоніст, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Медик наголошує, що така ситуація є закономірною і спостерігається у «хвості» сезонних епідемій.

Голубовська також наголошує, що помітне зниження нових випадків не стосується «важких» хворих у відділеннях інтенсивної терапії.

Тут хворих дуже багато і хворі важкі, причому вік найважчих помолодшав — 60−75 років, — зазначила Голубовська.



Що це означає, дізнаємося пізніше, — додала вона. — Якщо нас не спіткає якась прикрість, наприклад, у вигляді варіанту P.1 (бразильського), недавній завезення якого в США викликав швидкий колапс систем охорони здоров’я.

Нагадаємо, за результатами минулої доби, 1 лютого, в Україні зафіксовано значне перевищення кількості осіб, які подолали коронавірусну хворобу COVID-19, над кількістю нових випадків цього захворювання.