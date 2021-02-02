Обов’язкове страхування і вимоги до операторів дронів попередньо схвалили в Раді

Дрон. Фото: Istock

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Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації».

Проект зареєстровано під номером № 3716. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Повідомляється, що законопроектом пропонується внесення змін до Повітряного кодексу України в частині виокремлення вимог до безпілотних повітряних суден, їх експлуатації та дистанційних пілотів.

Наразі норми Повітряного кодексу передбачають, що усі БПС, максимальна злітна вага яких перевищує 20 кг, мають реєструватись як звичайні повітряні судна у реєстрі. Менші за 20 кг безпілотники, які використовуються для розваг та спортивної діяльності, повинні обліковуватися у федераціях. Але фактично федерації не взяли на себе функцію такого регулювання.

Документ пропонує надати повноваження Державній авіаційній службі розробляти авіаційні правила, які будуть встановлювати типи БПС, які мають сертифікат і підлягають реєстрації, а які — мають лише обліковуватися.

Також законопроектом пропонується:

дати чітке сучасне визначення поняттям «безпілотна авіаційна система», «безпілотне повітряне судно», «дистанційний пілот»;

забезпечити необхідний рівень безпеки авіації, в тому числі експлуатантами безпілотних повітряних суден;

встановити необов’язковості отримання сертифіката експлуатанта для безпечного використання БПС;

сформувати засади для створення спрощеної системи обліку БПС, що не потребують отримання сертифікату типу, та їх експлуатантів;

встановити окремі вимоги до підготовки та компетенції дистанційного пілота;

доповнити перелік видів обов’язкового авіаційного страхування вимогою до експлуатанта безпілотного повітряного судна страхувати відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам (настанням чинності даної норми з 1 січня 2022 року).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політ безпілотника над Южно-Українською АЕС в Миколаївській області засікли Служба безпеки України та Нацгвардія. Виявилося, що дрон над станцією запустили київські блогери, які нібито знімають розважальний контент.

Профільні фахівці пояснили порушникам, що такі дії становлять небезпеку для об'єкта критичної інфраструктури й порушують тимчасовий порядок використання повітряного простору України, встановлений Державіаслужбою. У відомстві звертають увагу, що несанкціоновані фото- і відеозйомка над техногенно вразливими об'єктами заборонені законодавством і тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.