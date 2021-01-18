Над АЕС в Миколаївській області запустили дрон. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n149171-dron-nad-aes-zapustyly-blogery-yih-peredaly-sbu-foto.html

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Політ безпілотника над Южно-Українською АЕС в Миколаївській області засікли Служба безпеки України та Нацгвардія.

Виявилося, що дрон над станцією запустили київські блогери, які нібито знімають розважальний контент, повідомляє МВС України.

Профільні фахівці пояснили порушникам, що такі дії становлять небезпеку для об'єкта критичної інфраструктури й порушують тимчасовий порядок використання повітряного простору України, встановлений Державіаслужбою, — розповіли в прес-службі СБУ Миколаївської області.

У відомстві звертають увагу, що несанкціоновані фото- і відеозйомка над техногенно вразливими об'єктами заборонені законодавством і тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Затриманих передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, цивільний вертоліт розбився у суботу, 16 січня на Київщині.