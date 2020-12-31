Британські військові придбали крихітних дронів-шпигунів. Фото: YouTube

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Дрони-шпигуни, відомі як «жуки», допомагатимуть у роботі британським військовим.

Ці нано-дрони розробила компанія BAE Systems. Вони можуть шпигувати за цілями або збирати інформацію на великій відстані. Збройні сили Великої Британії закупили 30 таких крихітних безпілотників. Про це повідомляє The Guardian.

Пристрої настільки маленькі, що можуть поміститися на долоні, а важать вони всього 196 гр. При цьому «жуки» здатні працювати в дощ, сніг чи сильний вітер. Дрони можуть літати на відстань до 2 км і знімати весь процес на відео. Тривалість автономної роботи складає 40 хв.

При цьому не всі британські фахівці погоджуються про користь таких дронів. За словами директора наглядової групи Drone Wars Кріса Коула, траплялися випадки, коли дрони атакували об'єкти чи підтверджували цілі на основі інформації, отриманої за допомогою дистанційного спостереження. Бувало, що неточна інформація приводила до жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, охоронна компанія Ring, що належить американському гіганту інтернет-торгівлі Amazon, представила автономного дрона, який патрулюватиме квартиру, поки її власник відсутній. Пристрій отримав назву Always Home Cam.