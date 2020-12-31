Із табору біженців звільнили українців. Фото: Роман Бочкала у Facebook

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Ракурс

Українців звільнили із сирійського табору біженців. Із закритого табору «Родж» вдалося евакуювати дев’ятьох українців — двох жінок із Кременчука та Криму та їхніх сімох дітей.

Вже у четвер, 31 грудня, вони прибудуть до України. У 2019 році знайшли майже 40 українців, які мешкали в жахливих умовах табору. Про це повідомили журналісти Роман Бочкара та журналіст Андрій Цаплієнко на власних сторінках у Facebook.

Досі не вірю, що ми це зробили. Але це сталося. Завдяки тривалій та складній спецоперації українських жінок звільнили з сирійського табору. Торік ми знайшли майже сорок наших співвітчизниць та їхніх дітей у жахливих умовах табору для родин терористів ІДІЛ — найжорстокішої організації радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому. І ось ми повертаємося. Жінки вже на території Іраку, де їх чекає український борт, — йдеться у повідомленні Цаплієнка.

Тим часом видання «Бабель» пише, що з сирійських таборів звільнили не всіх утримуваних українців. У таборі «Аль-Холь» залишається мешканка Черкас Інна Добровольська.

Нагадаємо, з серпня по листопад 15 громадян Білорусі звернулися до української влади із заявами про визнання біженцем чи особою, що потребує захисту.