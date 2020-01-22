ООН визнала право кліматичних біженців на притулок. Фото: Канал 24

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Організація об'єднаних націй визнала право кліматичних біженців на притулок.

Комітет з прав людини ООН вперше розглянув заяву від шукача притулку з кліматичних причин та визнав, що кліматичних біженців не можна позбавляти права на притулок, якщо їхнє життя перебуває в небезпеці. В ООН заявили, що країни не можуть депортувати громадян, в країнах яких виникли кліматичні обставини, що порушують право на життя. В управлінні верховного комісара ООН заявили, що таке рішення історичне, 22 січня повідомляє DW.

Скаргу в ООН подавав житель острівної держави Кірібаті Іоан Тейтіот, який в 2015 році просив притулку в Новій Зеландії, але йому в цьому відмовили. Чоловік заявляв, що рівень океану підвищувався й це створювало непридатні умови для проживання в Кірібаті. За його словами, на острові скорочувалися сільськогосподарські площі. Крім цього, все більше забруднювалися запаси прісної води.

В комітеті ООН відзначили, що, хоча влада Кірібаті створила достатні захисні механізми для населення, треті країни не мають права депортувати таких шукачів притулку.

Нагадаємо, 21 січня Іспанія затвердила «декларацію про надзвичайну кліматичну ситуацію», яка передбачає 30 конкретних заходів, які допоможуть в боротьбі зі змінами клімату. Перші п’ять заходів, як планують чиновники, застосовуватимуть вже протягом 100 днів роботи нового уряду.