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ООН признала право климатических беженцев на убежище. Фото: Канал 24

Климатические беженцы имеют право на получение убежища — ООН

22 янв 2020, 11:53
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Организация объединенных наций признала право климатических беженцев на убежище.

Комитет по правам человека ООН впервые рассмотрел заявление от искателя убежища из климатических причин и признал, что климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности. В ООН заявили, что страны не могут депортировать граждан, в странах которых возникли климатические обстоятельства, нарушающие право на жизнь. В управлении верховного комиссара ООН заявили, что такое решение историческое, 22 января сообщает DW.

Жалобу в ООН подавал житель островного государства Кирибати Иоанн Тейтиот, который в 2015 году просил убежища в Новой Зеландии, но ему в этом отказали. Мужчина заявлял, что уровень океана повышался и это создавало непригодные условия для проживания в Кирибати. По его словам, на острове сокращались сельскохозяйственные площади. Кроме этого, все больше загрязнялись запасы пресной воды.

В комитете ООН отметили, что, хотя власти Кирибати создали достаточные защитные механизмы для населения, третьи страны не имеют права депортировать таких искателей убежища.

Напомним, 21 января Испания утвердила «декларацию о чрезвычайной климатической ситуации», которая предусматривает 30 конкретных мер, которые помогут в борьбе с изменениями климата. Первые пять мер, как планируют чиновники, будут применять уже в течение 100 дней работы нового правительства.


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