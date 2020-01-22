Почтовая марка, посвященная киборгам. Фото: Facebook

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Ракурс

Почтовая марка, которая была выпущена в честь защитников Донецкого аэропорта, вводится в оборот «Укрпочтой». «Они выстояли! Не выдержал бетон!» — такой слоган имеет новая марка.

Информация о выпуске почтовой марки появилась в Facebook.

По мнению руководства «Укрпочты», выпуск марки является одним из главных событий года, поэтому к ее разработке подошли с особой ответственностью.

Автором эскизов является Андрей Ярмоленко, который предложил новые прогрессивные решения. Один из эскизов сразу привлек внимание разработчиков марки, но показался не очень этичным.

Поэтому было предложено другое решение, которое было не менее интересным.

Торжественная презентация марки состоится в Киеве 22 января 2020 года в 14.00 в помещении Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

«Укрпочта» приглашает всех желающих посетить данное мероприятие. Вход свободный.