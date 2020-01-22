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Ракурс
Почтовая марка, посвященная киборгам. Фото: Facebook

Они выстояли! Не выдержал бетон: выпущена почтовая марка в честь киборгов (ФОТО)

22 янв 2020, 11:18
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Почтовая марка, которая была выпущена в честь защитников Донецкого аэропорта, вводится в оборот «Укрпочтой». «Они выстояли! Не выдержал бетон!» — такой слоган имеет новая марка.

Информация о выпуске почтовой марки появилась в Facebook.

По мнению руководства «Укрпочты», выпуск марки является одним из главных событий года, поэтому к ее разработке подошли с особой ответственностью.

Автором эскизов является Андрей Ярмоленко, который предложил новые прогрессивные решения. Один из эскизов сразу привлек внимание разработчиков марки, но показался не очень этичным.

Эскиз марки, посвященной киборгам. Фото: Facebook

Поэтому было предложено другое решение, которое было не менее интересным.

Почтовая марка, посвященная киборгам. Фото: Facebook

Торжественная презентация марки состоится в Киеве 22 января 2020 года в 14.00 в помещении Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

«Укрпочта» приглашает всех желающих посетить данное мероприятие. Вход свободный.

Источник: Ракурс


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