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Ракурс
Поштова марка, присвячена кіборгам. Фото: Facebook

Вони вистояли! Не витримав бетон: випущена поштова марка на честь кіборгів (ФОТО)

22 січ 2020, 11:18
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Поштова марка, яка була випущена на честь захисників Донецького аеропорту, вводиться в обіг «Укрпоштою». «Вони вистояли! Не витримав бетон!» — такий слоган має нова марка.

Інформація про випуск поштової марки з’явилася в Facebook.

На думку керівництва «Укрпошти», випуск марки є однією із головних подій року, тому до її розробки підійшли з особливою відповідальністю.

Автором ескізів є Андрій Єрмоленко, який запропонував нові прогресивні рішення. Один із ескізів відразу привернув увагу розробників марки, але здався не дуже етичним.

Ескіз марки, присвяченої кіборгам. Фото: FacebookТому було запропоновано інше рішення, яке виявилося не менш цікавим.

Поштова марка, присвячена кіборгам. Фото: FacebookУрочиста презентація марки відбудеться в Києві 22 січня 2020 року о 14.00 у приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні.

«Укрпошта» запрошує всіх бажаючих відвідати цей захід. Вхід вільний.

Джерело: Ракурс


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