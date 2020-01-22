Поштова марка, присвячена кіборгам. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n132456-vony-vystoyaly-ne-vytrymav-beton-vypuschena-poshtova-marka-na-chest-kiborgiv-foto.html

Ракурс

Поштова марка, яка була випущена на честь захисників Донецького аеропорту, вводиться в обіг «Укрпоштою». «Вони вистояли! Не витримав бетон!» — такий слоган має нова марка.

Інформація про випуск поштової марки з’явилася в Facebook.

На думку керівництва «Укрпошти», випуск марки є однією із головних подій року, тому до її розробки підійшли з особливою відповідальністю.

Автором ескізів є Андрій Єрмоленко, який запропонував нові прогресивні рішення. Один із ескізів відразу привернув увагу розробників марки, але здався не дуже етичним.

Тому було запропоновано інше рішення, яке виявилося не менш цікавим.

Урочиста презентація марки відбудеться в Києві 22 січня 2020 року о 14.00 у приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні.

«Укрпошта» запрошує всіх бажаючих відвідати цей захід. Вхід вільний.