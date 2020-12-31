Из лагеря беженцев освободили украинцев. Фото: Роман Бочкала в Facebook

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Ракурс

Украинцев освободили из сирийского лагеря беженцев. Из закрытого лагеря «Родж» удалось эвакуировать девятерых украинцев — двух женщин из Кременчуга и Крыма и их семерых детей.

Уже в четверг, 31 декабря, они прибудут в Украину. В 2019 году нашли почти 40 украинцев, которые жили в ужасных условиях лагеря. Об этом сообщили журналисты Роман Бочкара и журналист Андрей Цаплиенко на собственных страницах в Facebook.

До сих пор не верю, что мы это сделали. Но это произошло. Благодаря длительной и сложной спецоперации украинских женщин освободили из сирийского лагеря. В прошлом году мы нашли почти сорок наших соотечественниц и их детей в ужасных условиях лагеря для семей террористов ИГИЛ —жесточайшей организации радикального ислама. Украинки умоляли вернуть их домой. И вот мы возвращаемся. Женщины уже на территории Ирака, где их ждет украинский борт, — говорится в сообщении Цаплиенко.

Между тем издание «Бабель» пишет, что из сирийских лагерей освободили не всех удерживаемых украинцев. В лагере «Аль-Холь» остается жительница Черкасс Инна Добровольская.

Напомним, с августа по ноябрь 15 граждан Беларуси обратились к украинским властям с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите.