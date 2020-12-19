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Во время протестов в Беларуси, фото: «Фотографы против»

Сколько белорусов попросили убежища в Украине, рассказала миграционная служба

19 дек 2020, 18:13
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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются с августа.

С августа по ноябрь время 15 граждан Беларуси обратились к Украине с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в защите. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы (ГМС) на соответствующий запрос.

Отмечается, что за август-ноябрь 2020 года решения о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.


Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Официально их победителем был провозглашен многолетний президент страны Александра Лукашенко. Участники акций протеста считают результаты выборов сфальсифицированными, а их настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, в начале ноября Лукашенко объявил Беларусь ядерной державой.


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