Госсекретарь США обвинил Россию в кибератаке на правительственные учреждения

Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n148014-gossekretar-ssha-obvinil-rossiu-v-kiberatake-na-pravitelstvennye-uchrejdeniya.html

Ракурс

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к недавней кибератаке на американские ведомства и компании.

Об этом Помпео завил в интервью американскому журналисту Марку Левину, текст которого размещен на сайте Госдепа США.

Сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно россияне принимали участие в этой деятельности, — заверил Помпео.

Также Помпео отметил, что Россия есть в перечне врагов США, которые угрожают Соединенным Штатам, американскому образу жизни и демократическим ценностям.

Владимир Путин остается реальной угрозой для тех из нас, кто любит свободу, — подчеркнул госсекретарь США.



Посольство России в США несколько дней назад опубликовало заявление, в котором обвинило американские СМИ в «безосновательных попытках обвинить Россию в хакерских атаках» и заверило, что «нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам» РФ.

Напомним, американские спецслужбы недавно подтвердили факт масштабной кибератаки на правительственные структуры страны.