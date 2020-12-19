Держсекретар США звинуватив Росію в кібератаці на урядові установи

Майк Помпео, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n148014-derjsekretar-ssha-zvynuvatyv-rosiu-v-kiberataci-na-uryadovi-ustanovy.html

Ракурс

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до нещодавньої кібератаки на американські відомства та компанії.

Про це Помпео завив в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну, текст якого розміщений на сайті Держдепу США.

Зараз ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності, — запевнив Помпео.

Також Помпео зазначив, що Росія є в переліку ворогів США, котрі загрожують Сполученим Штатам, американському способу життя та демократичним цінностям.

Володимир Путін залишається реальною загрозою для тих з нас, хто любить свободу, — наголосив держсекретар США.



Посольство Росії в США кілька днів тому опублікувало заяву, в якій звинуватило американські ЗМІ в «безпідставних спробах звинуватити Росію в хакерських атаках» та запевнило, що «напади в інформаційному просторі суперечать зовнішньополітичним принципам» РФ.

Нагадаємо, американські спецслужби нещодавно підтвердили факт масштабної кібератаки на урядові структури країни.