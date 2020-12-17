Масштабну кібератаку на уряд підтвердили спецслужби США, фото – rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n147906-masshtabnu-kiberataku-na-uryad-pidtverdyly-specslujby-ssha.html

Ракурс

Масштабну кібератаку на урядові структури підтвердили американські спецслужби. Для розслідування сформують єдину координаційну групу з кібербезпеки.

За останні кілька днів стало відомо про масштабну кібератаку, що триває, — зазначили у спільній заяві Федерального бюро розслідувань (ФБР), Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури та Управління директора національної розвідки.

Однак спецслужби не уточнюють, хто саме стоїть за кібератакою. У Росії причетність до атаки заперечують.

Це ситуація, що розвивається, і, хоча ми продовжуємо працювати над тим, щоб повною мірою зрозуміти масштаби цієї кампанії, ми знаємо, що ця кібератака торкнулася мереж всередині федерального уряду, — пишуть у заяві.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що хакери, які, ймовірно, працюють на Росію, атакували Міністерство фінансів та Національне управління з питань телекомунікацій та інформації США, котре, зокрема, регулює інтернет.