Хакери атакували американську компанію FireEye

https://racurs.ua/ua/n147695-ukrayina-moje-postrajdaty-cherez-kiberataku-na-amerykansku-kompaniu-rnbo.html

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РНБО попереджає про загрозу для українських інформаційних систем, яка могла виникнути через потужну кібератаку на американську компанію у сфері кібербезпеки FireEye.

Про це повідомляє прес-служба РНБО з посиланням на керівника компанії.

Зазначається, що внаслідок цієї кібератаки були викрадені цифрові інструменти, які фахівці так званої Red Team (групи експертів, котрі емулюють дії хакерів під час кібератак) раніше використовували для виявлення уразливостей у системах захисту інших компаній і урядів.

У FireEye повідомляють, що ці інструменти варіюються від простих скриптів для автоматизації збору даних про ціль до цілих програмних комплексів, аналогічних популярним у хакерів засобам CobaltStrike і Metasploit, котрі використовуються для прихованого управління атакованими комп’ютерами.

Експерти з кібербезпеки використовують такі засоби для активної перевірки стану безпеки мереж та імітації кібератак під час проведення кібернавчань.

За даними FireEye, характер злому вказує про високу ймовірність причетності до цієї кібератаки спецслужб РФ, — додають у РНБО.



Ця ситуація свідчить про зростання загрози для українських інформаційних систем, особливо перед новорічними святами та посиленням карантину, наголошують в РНБО.

Нагадаємо, у жовтні Євросоюз розширив санкції проти РФ через здійснену російськими хакерами у 2015 році кібератаку на системи німецького парламенту.