Украина может пострадать из-за кибератаки на американскую компанию — СНБОhttps://racurs.ua/n147695-ukraina-mojet-postradat-iz-za-kiberataki-na-amerikanskuu-kompaniu-snbo.htmlРакурс
СНБО предупреждает об угрозе для украинских информационных систем, которая могла возникнуть из-за мощной кибератаки на американскую компанию в сфере кибербезопасности FireEye.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на руководителя компании.
Отмечается, что в результате этой кибератаки были похищены цифровые инструменты, которые специалисты так называемой Red Team (группы экспертов, которые эмулируют действия хакеров во время кибератак) ранее использовали для обнаружения уязвимостей в системах защиты других компаний и правительств.
В FireEye сообщают, что эти инструменты варьируются от простых скриптов для автоматизации сбора данных о цели до целых программных комплексов, аналогичных популярным у хакеров средствам CobaltStrike и Metasploit, которые используются для скрытого управления атакованными компьютерами.
Эксперты по кибербезопасности используют такие средства для активной проверки состояния безопасности сетей и имитации кибератак во время проведения киберучений.
По данным FireEye, характер взлома указывает на высокую вероятность причастности к этой кибератаке спецслужб РФ, — добавляют в СНБО.
Эта ситуация свидетельствует о росте угрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и усилением карантина, подчеркивают в СНБО.
Напомним, в октябре Евросоюз расширил санкции против РФ из-за осуществленной российскими хакерами в 2015 году кибератаки на системы немецкого парламента.