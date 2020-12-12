Хакеры атаковали американскую компанию FireEye, фото:

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СНБО предупреждает об угрозе для украинских информационных систем, которая могла возникнуть из-за мощной кибератаки на американскую компанию в сфере кибербезопасности FireEye.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на руководителя компании.

Отмечается, что в результате этой кибератаки были похищены цифровые инструменты, которые специалисты так называемой Red Team (группы экспертов, которые эмулируют действия хакеров во время кибератак) ранее использовали для обнаружения уязвимостей в системах защиты других компаний и правительств.

В FireEye сообщают, что эти инструменты варьируются от простых скриптов для автоматизации сбора данных о цели до целых программных комплексов, аналогичных популярным у хакеров средствам CobaltStrike и Metasploit, которые используются для скрытого управления атакованными компьютерами.

Эксперты по кибербезопасности используют такие средства для активной проверки состояния безопасности сетей и имитации кибератак во время проведения киберучений.

По данным FireEye, характер взлома указывает на высокую вероятность причастности к этой кибератаке спецслужб РФ, — добавляют в СНБО.



Эта ситуация свидетельствует о росте угрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и усилением карантина, подчеркивают в СНБО.

Напомним, в октябре Евросоюз расширил санкции против РФ из-за осуществленной российскими хакерами в 2015 году кибератаки на системы немецкого парламента.