На дорогах страны ожидается гололед, фото: centr.kr.ua

https://racurs.ua/n147694-gololed-i-tuman-pogoda-v-ukraine-na-13-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 декабря в целом будет несколько теплее, чем за сутки до этого.

Ночью на Правобережье, днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, ожидается нарастание слоя льда на проводах и деревьях. На дорогах большинства областей ожидается гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в южной части страны ночью и утром ожидается туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Погода в Киеве будет с мокрым снегом ночью и снегом и мокрым снегом днем. Температура ночью составит 0…-2°, днем — 0…+2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в течение следующих суток будет с осадками. В частности, днем​​ожидаются снег и мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +3…+5°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождем в течение 13 декабря. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +4…+6° ночью и +7…+9° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре в следующие сутки предусматривает мокрый снег с дождем ночью и снег и мокрый снег днем. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — 2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает небольшой дождь со снегом в течение суток. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем ​​воздух прогреется до 0…+2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и без существенных осадков днем. Синоптики ожидают температуру воздуха 0…+2° ночью и +2…+4° днем. Ветер северный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.