На дорогах країни очікується ожеледиця, фото: centr.kr.ua

https://racurs.ua/ua/n147694-ojeledycya-ta-tuman-pogoda-v-ukrayini-na-13-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 грудня загалом буде дещо теплішою, ніж за добу до цього.

Вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, очікується ожеледь (наростання шару льоду на дротах та деревах). На дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, в південній частині країни вночі та вранці очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Погода в Києві буде з мокрим снігом вночі та снігом і мокрим снігом вдень. Температура вночі становитиме 0…-2°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом наступної доби буде з опадами. Зокрема, вдень очікуються сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощем протягом 13 грудня. Синоптики прогнозують температуру повітря +4…+6° вночі та +7…+9° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі наступної доби передбачає мокрий сніг з дощем вночі та сніг і мокрий сніг вдень. Термометри вночі покажуть 0…-2°, вдень — +2…+4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові передбачає невеликий дощ зі снігом протягом доби. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень повітря прогріється до 0…+2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та без істотних опадів вдень. Синоптики очікують температуру повітря 0…+2° вночі та +2…+4° вдень. Вітер північний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.