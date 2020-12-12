Андріївська церква, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n147693-andriyivska-cerkva-u-kyievi-vidkrylysya-pislya-tryvaloyi-restavraciyi-translyaciya.html

Ракурс

У Києві після тривалої реставрації відкрилася Андріївська церква — православна церква на честь апостола Андрія. Реставрація церкви тривала 11 років.

Сьогодні, 12 грудня, цю пам’ятку відкривають офіційно, а з 15 грудня вона відчинить свої двері для відвідувачів. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Андріївська церква перебуває в користуванні Вселенського патріархату. Щонеділі та на свята у ній відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Ця церква є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення у стилі бароко. Вона споруджена за проектом видатного архітектора Бартоломео Растреллі і входить до складу Національного заповідника «Софія Київська».

Сьогодні з нагоди відкриття церкви після реставрації відбувається концерт «Бароко крізь часи» у виконанні New Era Orchestra. Під час концерту прозвучать твори Вівальді, Баха, Березовського, Бортнянського.

Через ситуацію з коронавірусом, захід відбувається в режимі онлайн.

Нагадаємо, 13 грудня православна церква вшановує пам’ять апостола Андрія.