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Андріївська церква, фото: «Вікіпедія»
Андріївська церква у Києві відкрилася після тривалої реставрації (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n147693-andriyivska-cerkva-u-kyievi-vidkrylysya-pislya-tryvaloyi-restavraciyi-translyaciya.htmlРакурс
У Києві після тривалої реставрації відкрилася Андріївська церква — православна церква на честь апостола Андрія. Реставрація церкви тривала 11 років.
Сьогодні, 12 грудня, цю пам’ятку відкривають офіційно, а з 15 грудня вона відчинить свої двері для відвідувачів. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Андріївська церква перебуває в користуванні Вселенського патріархату. Щонеділі та на свята у ній відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.
Ця церква є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення у стилі бароко. Вона споруджена за проектом видатного архітектора Бартоломео Растреллі і входить до складу Національного заповідника «Софія Київська».
Сьогодні з нагоди відкриття церкви після реставрації відбувається концерт «Бароко крізь часи» у виконанні New Era Orchestra. Під час концерту прозвучать твори Вівальді, Баха, Березовського, Бортнянського.
Через ситуацію з коронавірусом, захід відбувається в режимі онлайн.
Нагадаємо, 13 грудня православна церква вшановує пам’ять апостола Андрія.
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