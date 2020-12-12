13 грудня відзначається День Андрія, фото: Mykola Kochubeyі

https://racurs.ua/ua/n147691-13-grudnya-vidznachaut-den-andriya-ta-den-blagodiynyctva.html

Ракурс

13 грудня відзначається День благодійництва. В Україні воно щороку припадає на другу неділю грудня.

Це свято в Україні у 2007 році запровадив тодішній президент Віктор Ющенко «з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій».

Православна церква цього дня вшановує пам’ять апостола Андрія Первозванного — одного з 12-ти апостолів. Вважається, що він проповідував християнство на території України, зокрема і в околицях майбутнього Києва.

У народі цього дня відзначали День Андрія. Цього дня дівчата і жінки влаштовували ворожіння на судженого або на майбутнє. Також для Дня Андрія були характерні низка інших традицій, які пов’язують з дохристиянськими часами.

Народні прикмети: