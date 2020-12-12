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Ракурс
13 грудня відзначається День Андрія, фото: Mykola Kochubeyі

13 грудня відзначають День Андрія та День благодійництва

12 гру 2020, 19:41
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13 грудня відзначається День благодійництва. В Україні воно щороку припадає на другу неділю грудня.

Це свято в Україні у 2007 році запровадив тодішній президент Віктор Ющенко «з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій».

Православна церква цього дня вшановує пам’ять апостола Андрія Первозванного — одного з 12-ти апостолів. Вважається, що він проповідував християнство на території України, зокрема і в околицях майбутнього Києва.


У народі цього дня відзначали День Андрія. Цього дня дівчата і жінки влаштовували ворожіння на судженого або на майбутнє. Також для Дня Андрія були характерні низка інших традицій, які пов’язують з дохристиянськими часами.

Народні прикмети:

  • якщо сніг цього дня випав і не тане — лежати сніг буде аж до початку квітня;
  • ясний і морозний день віщує добрий урожай;
  • якщо вогонь у печі цього дня горить червоним полум’ям — будуть морози, білий вогонь віщує відлигу;
  • якщо кішка вилизує хвіст, лапи і тіло — варто чекати ясного морозного дня;
  • швидкі та низькі хмари цього дня свідчать про наближення холоднечі.

Джерело: Ракурс


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