13 грудня відзначають День Андрія та День благодійництваhttps://racurs.ua/ua/n147691-13-grudnya-vidznachaut-den-andriya-ta-den-blagodiynyctva.htmlРакурс
13 грудня відзначається День благодійництва. В Україні воно щороку припадає на другу неділю грудня.
Це свято в Україні у 2007 році запровадив тодішній президент Віктор Ющенко «з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій».
Православна церква цього дня вшановує пам’ять апостола Андрія Первозванного — одного з 12-ти апостолів. Вважається, що він проповідував християнство на території України, зокрема і в околицях майбутнього Києва.
У народі цього дня відзначали День Андрія. Цього дня дівчата і жінки влаштовували ворожіння на судженого або на майбутнє. Також для Дня Андрія були характерні низка інших традицій, які пов’язують з дохристиянськими часами.
Народні прикмети:
- якщо сніг цього дня випав і не тане — лежати сніг буде аж до початку квітня;
- ясний і морозний день віщує добрий урожай;
- якщо вогонь у печі цього дня горить червоним полум’ям — будуть морози, білий вогонь віщує відлигу;
- якщо кішка вилизує хвіст, лапи і тіло — варто чекати ясного морозного дня;
- швидкі та низькі хмари цього дня свідчать про наближення холоднечі.