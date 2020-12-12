13 декабря отмечается День Андрея, фото: Mykola Kochubey

https://racurs.ua/n147691-13-dekabrya-otmechaut-den-andreya-i-den-blagotvoritelnosti.html

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13 декабря отмечается День благотворительности. В Украине оно ежегодно приходится на второе воскресенье декабря.

Этот праздник в Украине в 2007 году ввел тогдашний президент Виктор Ющенко «с целью утверждения принципов гуманизма и милосердия, содействия развитию благотворительной деятельности и в поддержку инициативы общественных организаций».

Православная церковь в этот день чтит память апостола Андрея Первозванного — одного из 12-ти апостолов. Считается, что он проповедовал христианство на территории Украины, в частности в окрестностях будущего Киева.

В народе в этот день отмечали День Андрея. В этот день девушки и женщины устраивали гадания на суженого или на будущее. Также для Дня Андрея были характерны ряд других традиций, которые связывают с дохристианским временам.

Народные приметы: