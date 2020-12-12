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Ракурс
13 декабря отмечается День Андрея, фото: Mykola Kochubey

13 декабря отмечают День Андрея и День благотворительности

12 дек 2020, 19:41
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13 декабря отмечается День благотворительности. В Украине оно ежегодно приходится на второе воскресенье декабря.

Этот праздник в Украине в 2007 году ввел тогдашний президент Виктор Ющенко «с целью утверждения принципов гуманизма и милосердия, содействия развитию благотворительной деятельности и в поддержку инициативы общественных организаций».

Православная церковь в этот день чтит память апостола Андрея Первозванного — одного из 12-ти апостолов. Считается, что он проповедовал христианство на территории Украины, в частности в окрестностях будущего Киева.


В народе в этот день отмечали День Андрея. В этот день девушки и женщины устраивали гадания на суженого или на будущее. Также для Дня Андрея были характерны ряд других традиций, которые связывают с дохристианским временам.

Народные приметы:

  • если снег в этот день выпал и не тает — лежать снег будет вплоть до начала апреля;
  • ясный и морозный день предвещает хороший урожай;
  • если огонь в печи этого дня горит красным пламенем — будут морозы, белый огонь предвещает оттепель;
  • если кошка вылизывает хвост, лапы и тело — стоит ждать ясного морозного дня;
  • быстрые и низкие облака в этот день свидетельствуют о приближении стужи.

Источник: Ракурс


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