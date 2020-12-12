13 декабря отмечают День Андрея и День благотворительностиhttps://racurs.ua/n147691-13-dekabrya-otmechaut-den-andreya-i-den-blagotvoritelnosti.htmlРакурс
13 декабря отмечается День благотворительности. В Украине оно ежегодно приходится на второе воскресенье декабря.
Этот праздник в Украине в 2007 году ввел тогдашний президент Виктор Ющенко «с целью утверждения принципов гуманизма и милосердия, содействия развитию благотворительной деятельности и в поддержку инициативы общественных организаций».
Православная церковь в этот день чтит память апостола Андрея Первозванного — одного из 12-ти апостолов. Считается, что он проповедовал христианство на территории Украины, в частности в окрестностях будущего Киева.
В народе в этот день отмечали День Андрея. В этот день девушки и женщины устраивали гадания на суженого или на будущее. Также для Дня Андрея были характерны ряд других традиций, которые связывают с дохристианским временам.
Народные приметы:
- если снег в этот день выпал и не тает — лежать снег будет вплоть до начала апреля;
- ясный и морозный день предвещает хороший урожай;
- если огонь в печи этого дня горит красным пламенем — будут морозы, белый огонь предвещает оттепель;
- если кошка вылизывает хвост, лапы и тело — стоит ждать ясного морозного дня;
- быстрые и низкие облака в этот день свидетельствуют о приближении стужи.