Во время акции «Похороны правосудия», фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n147690-pohorony-pravosudiya-na-bankovuu-v-godovschinu-zaderjaniy-v-dele-sheremeta-prinesli-grob.html

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В Киеве сегодня, 12 декабря, в годовщину задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, активисты проводят акцию «Похороны правосудия».

По мнению активистов, держание за решеткой ветерана АТО и преследования волонтера Юлий Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар совершены «по политической мотивации».

По прямому указанию Офиса президента Украины проходят политические репрессии, — говорится на странице акции в социальной сети Фейсбук. — Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций.

В Офис президента на улице Банковой пришли несколько сотен активистов, которые принесли с собой гроб белого цвета с надписью «Весна прошла, невинных сажают», сообщает агентство «Укринформ»

Также во время действа звучала грустная, траурная музыка. Активисты держали в руках лампадки и венки, которые ставили на гроб.

Затем участники акции пришли под здание Министерства внутренних дел.

Еще одно место, куда планируют наведаться активисты — здание Офиса генпрокурора.

Напомним, 10 декабря суд продлил срок действия мер пресечения обвиняемым по «делу Шеремета».