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Во время акции «Похороны правосудия», фото: «Укринформ»
«Похороны правосудия» — на Банковую в годовщину задержаний в «деле Шеремета» принесли гроб (ФОТО)https://racurs.ua/n147690-pohorony-pravosudiya-na-bankovuu-v-godovschinu-zaderjaniy-v-dele-sheremeta-prinesli-grob.htmlРакурс
В Киеве сегодня, 12 декабря, в годовщину задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, активисты проводят акцию «Похороны правосудия».
По мнению активистов, держание за решеткой ветерана АТО и преследования волонтера Юлий Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар совершены «по политической мотивации».
По прямому указанию Офиса президента Украины проходят политические репрессии, — говорится на странице акции в социальной сети Фейсбук. — Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций.
В Офис президента на улице Банковой пришли несколько сотен активистов, которые принесли с собой гроб белого цвета с надписью «Весна прошла, невинных сажают», сообщает агентство «Укринформ»
Также во время действа звучала грустная, траурная музыка. Активисты держали в руках лампадки и венки, которые ставили на гроб.
Затем участники акции пришли под здание Министерства внутренних дел.
Еще одно место, куда планируют наведаться активисты — здание Офиса генпрокурора.
Напомним, 10 декабря суд продлил срок действия мер пресечения обвиняемым по «делу Шеремета».
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