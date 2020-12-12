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Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»
«Похорон правосуддя» — на Банкову у річницю затримань в «справі Шеремета» принесли труну (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147690-pohoron-pravosuddya-na-bankovu-u-richnycu-zatryman-v-spravi-sheremeta-prynesly-trunu-foto.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 12 грудня, в річницю затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, активісти проводять акцію «Похорон правосуддя».
На думку активістів, утримання за ґратами ветерана АТО та переслідування волонтера Юлій Кузьменко й військової медсестри Яни Дугарь здійснені «за політичною мотивацією».
За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії, — стверджується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук. — Системно переслідуються люди з патріотичною позицією, активісти та волонтери, представники патріотичних та націоналістичних організацій.
Зазначається, що до Офісу президента на вулиці Банковій прийшли кількасот активістів, котрі принесли з собою труну білого кольору із надписом «Весна пройшла, невинних садять», повідомляє агентство «Укрінформ»
Також під час дійства лунала сумна, траурна музика. Активісти тримали в руках лампадки та вінки, які ставили на труну.
Згодом учасники акції прийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ.
Ще одне місце, куди планують навідатися активісти — будівля Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, 10 грудня суд продовжив термін дії запобіжних заходів обвинувачуваним у «справі Шеремета».
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