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Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

«Похорон правосуддя» — на Банкову у річницю затримань в «справі Шеремета» принесли труну (ФОТО, ВІДЕО)

12 гру 2020, 19:10
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У Києві сьогодні, 12 грудня, в річницю затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, активісти проводять акцію «Похорон правосуддя».

На думку активістів, утримання за ґратами ветерана АТО та переслідування волонтера Юлій Кузьменко й військової медсестри Яни Дугарь здійснені «за політичною мотивацією».

За прямою вказівкою Офісу президента України відбуваються політичні репресії, — стверджується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук. — Системно переслідуються люди з патріотичною позицією, активісти та волонтери, представники патріотичних та націоналістичних організацій.

Зазначається, що до Офісу президента на вулиці Банковій прийшли кількасот активістів, котрі принесли з собою труну білого кольору із надписом «Весна пройшла, невинних садять», повідомляє агентство «Укрінформ»

Також під час дійства лунала сумна, траурна музика. Активісти тримали в руках лампадки та вінки, які ставили на труну.

Згодом учасники акції прийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Ще одне місце, куди планують навідатися активісти — будівля Офісу генпрокурора.

Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

Під час акції «Похорон правосуддя», фото: «Укрінформ»

Допис, поширений Рух Опору Капітуляції (@ruh_oporu_ua)


Нагадаємо, 10 грудня суд продовжив термін дії запобіжних заходів обвинувачуваним у «справі Шеремета».


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