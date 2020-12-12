Вірменія заявила про поновлення наступу Азербайджану в Нагірному Карабаху

В Нагірному Карабаху знову загострилася ситуація, фото: «Ютубич»

https://racurs.ua/ua/n147689-virmeniya-zayavyla-pro-ponovlennya-nastupu-azerbaydjanu-v-nagirnomu-karabahu.html

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Вірменія заявила, що Азербайджан поновив свій наступ в Нагірному Карабаху, де бойові дії завершилися 10 листопада після досягнення домовленості про припинення вогню.

В Міноборони Вірменії заявляють, що азербайджанські військові поновили наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар — Хцаберд в Нагірному Карабаху. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У відомстві зазначають, що у відповідь на дії азербайджанської армії вживаються «адекватні заходи».

У провірменській Армії оборони Карабаху заявляються, що ввечері 11 грудня трьох їхніх військових поранили в результаті перестрілки з азербайджанськими військовими, повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що конфлікт стався на позиції, розташованій «на південному напрямку Армії оборони».

У РФ, яка, згідно з досягнутими домовленостями розмістила в Карабаху своїх миротворців, заявили про перший випадок порушення перемир’я в Нагірному Карабаху.

11 грудня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню в Гадрутському районі, — заявила прес-служба відомства.

В Азербайджані наразі цю заяву не коментують.