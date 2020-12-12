Степанов закликає повідомляти про лабораторії, які видають фіктивні довідки про ПЛР-тести

Максим Степанов (ліворуч), скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n147688-stepanov-zaklykaie-povidomlyaty-pro-laboratoriyi-yaki-vydaut-fiktyvni-dovidky-pro-plr-testy.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України, закликає українців скаржитися в МОЗ та поліцію на лабораторії, які видають довідки про фіктивні результати ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це міністр заявив під час брифінгу.

Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту — це кримінальний злочин, — наголосив Степанов.

За словами міністра, після отримання інформації про такі лабораторії його відомство відразу повідомлятиме про це правоохоронним органам.

І зрозуміло, що (вживатимуться заходи — ред.) щодо перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії, — додав Степанов.

Українців, які роздумують над придбанням фіктивної довідки перед поїздкою за кордон чи з іншою метою, він закликав утриматися від цього.

Коли ви купуєте таку довідку, ви платите за неї кошти, і мені здається, що краще все ж таки зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірусну хворобу, бо це точно потрібно для вашого здоров’я, — зазначив він.



Також міністр попередив, що в разі розкриття фіктивності цієї довідки, її власника очікують «великі проблеми за кордоном».

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що глобальний механізм COVAX офіційно схвалив запит України на отримання понад 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.