Вакцина від COVID-19: у ВООЗ схвалили запит України, Ляшко розкрив деталі

https://racurs.ua/ua/n147683-vakcyna-vid-covid-19-u-vooz-shvalyly-zapyt-ukrayiny-lyashko-rozkryv-detali.html

Ракурс

Вакцину від COVID-19 отримає Україна безкоштовно — глобальний механізм COVAX, який діє під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, офіційно схвалив запит України на отримання понад 8 млн доз вакцини.

Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін'єкцій також, — написав 12 грудня у Фейсбук головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я продовжує працювати над забезпеченням пунктів щеплення необхідним холодильним обладнанням. Ляшко зауважив, що МОЗ залучатиме до процесу логістики держпідприємство «Укрвакцина», а також приватні компанії.

Приватні компанії займатимуться забезпеченням доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60−80 градусів Цельсія.

Міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди, — резюмував головний санлікар.



Нагадаємо, уряд України, як і інших держав, планує забезпечити населення вакциною згідно з механізмом COVAX, у якому беруть участь 189 держав під егідою ВООЗ. Українські посадовці запевняють, що у межах COVAX їм буде надано 8 млн доз вакцини від коронавірусу, що має вистачити для щеплення 4 млн осіб. Масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.