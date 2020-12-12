Вакцина от COVID-19: в ВОЗ одобрили запрос Украины, Ляшко раскрыл детали

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Вакцину от COVID-19 получит Украина бесплатно — глобальный механизм COVAX, который действует под эгидой Всемирной организации здравоохранения, официально одобрил запрос Украины на получение свыше 8 млн доз вакцины.

Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит свыше 8 млн. доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже, — написал 12 мая в Фейсбук главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он добавил, что Министерство здравоохранения продолжает работать над обеспечением пунктов прививки необходимым холодильным оборудованием. Ляшко отметил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики госпредприятие «Укрвакцина», а также частные компании.

Частные компании будут заниматься обеспечением доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60−80 градусов Цельсия.

Международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцине с помощью COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды, — резюмировал главный санврач.



Напомним, правительство Украины, как и других государств, планирует обеспечить население вакциной согласно механизму COVAX, в котором участвуют 189 стран под эгидой ВОЗ. Украинские чиновники уверяют, что в рамках COVAX им будет предоставлено 8 млн доз вакцины от коронавируса — этого должно хватить для прививки 4 млн человек. Массовая вакцинация может начаться весной или летом 2021 года.