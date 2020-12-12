Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в театре с тремя детьми

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Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и тремя детьми вчера вечером посетили лондонский театр Палладиум (The London Palladium). Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в светском мероприятии 11 декабря — они стали зрителями представления в жанре пантомимы, организованной Национальной лотереей.

Впервые за долгое время королевские супруги взяли с собой всех трех детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и самого младшего принца Луи. Об этом сообщается в официальном Твиттере Кенсингтонского дворца.

Целью этого мероприятия стало оказание поддержки ключевым работникам, которые помогают Великобритании бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 38-летняя герцогиня Кэтрин появилась в платье меди от бренда Alessandra Rich.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон находились в трехдневном туре по Великобритании.