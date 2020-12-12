23% бедных в Украине прогнозирует Всемирный банк до конца года

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Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине — согласно прогнозам, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году «поднимет» уровень бедности на 4% до около 23%.

Поэтому Всемирный банк предоставил Киеву 300 млн долл. на финансирование неотложных социальных потребностей граждан и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода вследствие карантина. Об этом сообщает пресс-служба банка 11 декабря.

Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут осуществляться по программе государственной соцпомощи малообеспеченным семьям. По оценкам Всемирного банка, 60% украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности из-за вспышки COVID-19, не пользуются программами соцзащиты.

В эти трудные времена поддержка, оказываемая Украине Всемирным банком для защиты малообеспеченных граждан, пострадавших в результате вспышки COVID-19, является мощным противодействием бедности, — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.



По его мнению, меры соцзащиты, на реализацию которых предоставлен новый заем, «помогут правительству… уберечь около 1 млн украинцев от попадания за черту бедности».

Напомним, второе финансирование Всемирного банка направят на внедрение онлайн-регистрации и расширение электронных/цифровых платежей.